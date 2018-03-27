Незакрепленная труба упала с грузовика на легковое авто в Челябинске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 марта на Копейском шоссе в Челябинске.

Легковушка остановилась перед светофором. Следовавшей прямо за ней "КамАЗ" повторил этот маневр, однако его подвел плохо закрепленный груз.

Труба внушительного диаметра "уползла" вперед, миновала кабину грузовика и свалилась прямо на легковой автомобиль.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.