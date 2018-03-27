У Ольгинской больницы новый собственник: сохранится ли архитектурный комплекс?Читайте нас в Telegram
Знаменитая Ольгинская больница перешла в руки нового собственника. Этот памятник архитектуры XIX века требует срочной реставрации. Однако местные жители уверены, что здания были куплены под снос и дальнейшую жилую застройку. Насколько обоснованны эти опасения?
У забора заброшенной Ольгинской больницы — небывалое оживление. Жители уверены: место, где когда-то лечили детей, теперь само нуждается в спасении.
— Информация была такая, что это здание и территория проданы, что здесь будут строить или малоэтажное коммерческое элитное жилье, или здесь будет закрытый спортивный комплекс.
— К чему все ведется? Что памятник вдруг сносится. Что-то там не так — и аккуратненько, вроде бы все нормально, вопреки всем решениям сносится!
Шесть лет назад исторический комплекс пытались сровнять с землей. Тогда общественники добились охранного статуса: его внесли в реестр выявленных памятников.
Ольгинская больница — это четыре здания, архитектурный ансамбль, главная ценность которого в том, что он сохранился таким, каким и был создан в конце XIX века. Несмотря на большую территорию, здесь никогда ничего не достраивали и не перестраивали. Это — подлинная старая Москва.
Больница, где бесплатно лечили детей всех сословий, создавалась на средства графа Орлова-Давыдова. Меценат назвал ее Ольгинской в честь матери. Здесь был даже сад с редкими растениями и свой скотный двор — маленькие пациенты дважды в день пили парное молоко.
"Здание было полно различных технических новаций. Здесь были теплые полы с системой полостей и труб от печного отопления. Получалось, что помещение дополнительно отапливалось. Здесь были чрезвычайно серьезные системы вентиляции", — говорит историк Москвы Кирилл Алексеев.
На фасадах чудом сохранились мозаики с изображениями святых — Пантелеймона и Ольги. Здания стоят заброшенными с 2012 года. Несколько лет назад один из корпусов горел. В палатах другого гуляет ветер.
"Вы видите, насколько все запущено, насколько печально все это выглядит. Мы сейчас занимаемся историко-культурными исследованиями", — говорит представитель собственника Андрей Царенко.
Новый собственник уверяет, что готовит проект не строительства, а реставрации. Фасады больничных корпусов очистят и покрасят, интерьеры воссоздадут по старым чертежам, и даже парк не превратят в парковку.
"Территория является природным комплексом. Такой объект не может быть без благоустройства", — говорит Царенко.
Жителей района собственник успокаивает: проект это не коммерческий, а имиджевый, большой выгоды никто не ждет. Не исключает даже, что назначение места останется прежним и здесь снова откроют больницу.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин пообщался с жителями Кемерова
- 28 марта в России объявлен общенациональный траур
- МИД: высылка дипломатов - курс на русофобию
- Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
Самое читаемое
-
"Это конец": погибшие в ТЦ успели попрощаться с родными
- Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший с 4 этажа горящей "Зимней вишни"
- Камера сняла начало пожара в ТЦ
- Посольство РФ предложило выбрать, какое из американских консульств в России следует закрыть
- Мавроди обнаружили на остановке случайные прохожие
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
Экономика
-
Экспертный взгляд на сервис-менеджмент и достигаемые бизнес-эффекты
- Рубль: каковы перспективы?
- Китай запустил фьючерсы на нефть в юанях
- США объявили о санкциях против Ирана "за кибератаки"
- 10 городов России по продажам новых автомобилей
- США готовятся выслать российских дипломатов
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00
-
Страшный пожар в Кемерове
- "Великий комбинатор" закончил жизнь на остановке
- Трибунал в Донецке начал расследование преступлений Киева
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Бизнес-аналитика для Ростуризма к ЧМ-2018 по футболу
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Москва скорбит по жертвам трагедии в Кемерове
- Страшная авария на Ленинградке: угон или гонка?
- Южный участок фиолетовой ветки метро закрыт на неделю
- Дом на улице Вавилова третий раз заливает кипятком
- Купить квартиру и оказаться на улице: суд признал, что продавец был пьян
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак