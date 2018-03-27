УЕФА одобрил четвертую замену в матчах еврокубков

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) объявила о внесении изменений в регламент двух главных европейских клубных соревнований – Лигу чемпионов и Лигу Европы. Известно, что одним из ключевых нововведений станет разрешение проводить главным тренерам команд четвертую замену. Однако уточняется, что это право будет действовать в дополнительное время поединков плей-офф.

Кроме того, как сообщает "Советский спорт", в финале обоих турниров, а также в матче за Суперкубок УЕФА будет расширена заявка – теперь на решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы наставники команд могут заявить 23 футболиста. В остальных играх заявка будет исчисляться 18 игроками.

Также клубы смогут в течение одного розыгрыша еврокубков дозаявлять до трех новых игроков. Такую возможность команды получат после завершения группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такая практика дозаявки уже используется в национальных соревнованиях, единственным отличием которой является отсутствие ограничений на участие игроков.

И наконец, в УЕФА приняли решение давать право клубам делать специальную нашивку на рукав после трех кряду или пяти в целом побед в Лиге Европы. Аналогичная традиция уже имеется в Лиге чемпионов. На данный момент единственным пятикратным чемпионом Лиги Европы, ранее называвшемся Кубком УЕФА, является испанская "Севилья".

Принятые изменения вступят в силу с сезона 2018/19.