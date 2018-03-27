Гимнаст Олег Степко получил российское гражданство

27 марта 201814:05
Гимнаст Олег Степко получил российское гражданствоЧитайте нас в Telegram
Чемпион Европы-2013 по спортивной гимнастике Олег Степко, который ранее выступал за национальные команды Украины и Азербайджана, получил российский паспорт. Первым турниром, в котором гимнаст примет участие в новом статусе, станет чемпионат России в Казани.
"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, – цитирует личного тренера Степко Владимира Кочнева ТАСС. – Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате страны".
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