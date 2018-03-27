Во Франции в 85 лет скончалась актриса из "Скромного обаяния буржуазии"Читайте нас в Telegram
Во Франции в возрасте 85 лет ушла из жизни известная киноактриса Стефан Одран (ее настоящее имя Колетт Дашевиль). Как сообщил агентству AFP сын артистки Тома Шаброль, она скончалась "от последствий болезни".
Стефан Одран начала артистическую карьеру в 1950-х годах с выступлений в парижских театрах, а в кино начинала с небольших ролей второго плана.
Известность ей принесло сотрудничество с Клодом Шабролем, который впоследствии стал ее супругой, а она – его музой.
Их совместные работы принесли Одран признание не только во Франции, но и за ее пределами.
Пик карьеры актрисы пришелся на 1970-е годы, когда она отметилась участием в таких картинах Шаброля, как "Мясник" (1970) и "Кровавая свадьба" (1973), сообщает ТАСС.
Также она снималась у испанского режиссера Луиса Бунюэля. За работу в его фильме "Скромное обаяние буржуазии" (1972) Стефан Одран в 1973 году была удостоена престижной британской премии BAFTA как лучшая актриса. В послужном списке Одран также главная французская кинопремия "Сезар" 1978 года за лучшую роль второго плана в картине "Виолетта Нозьер".
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