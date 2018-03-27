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27 марта 201815:08

Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии
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На его счету 130 ролей. В частности, такие известные киноперсонажи, как купец Вожеватов из "Жестокого романса", Генка Ляпишев из "Большой перемены", многодетный отец семейства в фильме "Однажды двадцать лет спустя", где его "женой" была Наталья Гундарева, хотя в свое время поступление в театральный вуз было под угрозой.

В программе "Судьба человека" Виктор Проскурин вспоминает о том, как сделал в диктанте при поступлении в Щукинское училище 64 ошибки. Проскурина все-таки приняли — благодаря дополнительному набору. Наверняка повлияло и то, что уже в столь юном возрасте он уже снялся в кино – в "Орлятах Чапая".

14-летнего подростка, который к тому времени ушел из школы и пошел работать, кинематографисты отыскали в Доме пионеров и пригласили на студию Горького.

Потом он работал на фабрике, где делал прорезиненные валенки, зарабатывая до 450 рублей в месяц, и служил в армии, где мечтал "ловить шпионов". Но в это подразделение его не взяли, и тогда расстроенный юноша тешил поступать в театральное училище.

В Школу-студию МХАТ он не пошел: испугали "парни под метр девяносто и статные грудастые девушки", экзамены в ГИТИСе он провалил, а вот в "Щуку" прорваться удалось, несмотря на ошибки в диктанте.

Там же он встретил свою первую любовь. Правда, женился позже на другой студентке – Ольге Гаврилюк, в браке с которой у них родилась дочь Сашенька.

Однако ребенок брак не спас – они развелись. Сейчас актер женат уже в пятый раз. Со Светланой Колгановой они вместе уже 20 лет, и Проскурин с гордостью говорит: она готова за него "глотку перегрызть любому".

Именно она помогала мужу восстановиться после страшной автомобильной аварии и пережить страшные времена, когда прозвучал диагноз "рак".

Долгое время Проскурина видно не было. Он перестал сниматься, не давал интервью и не показывался на публике. А когда вновь появился, его не узнали: Проскурин весил чуть больше 40 килограммов.

О том, как он бросил школу, чтобы поскорее стать самостоятельным, о главных ролях, звездных партнершах по съемкам и случайностям, благодаря которым он жив, народный артист Виктор Проскурин рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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