Трагедия в Кемерове: людям нужна правда

27 марта 2018 года в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия" вновь обсуждалась страшная трагедия в Кемерове.

Как рассказал ведущий Евгений Попов во время прямого включения, глава Следственного комитета лично контролирует расследование, работают 100 следователей. В Кемерове создана инициативная группа, люди хотят знать ответы на вопросы, как и почему это произошло. Виновные в этой трагедии должны получить наказание.

По последним данным, в Кемерове погибли 64 человека. Однако в городе распространяется информация, что данные о погибших сильно занижены. Какие цифры только не приводятся. Разумеется, люди хотят знать правду.

Инициативная группа об этом спросила и у Владимира Путина. Президент призвал не верить слухам, доверять только официальным данным. Он заявил, что следователи предоставят полную информацию, и попросил доверять властям.

Представители инициативной группы, 10 человек, отправились в бюро судмедэкспертизы, чтобы убедиться в количестве жертв. Член инициативной группы Алена Ленина заявила, что группа поехала в морг, там из "Зимней вишни" 64 тела.

"Всех проверили по спискам. Потом решили проверить слух, о том, что тела погибших хранятся также на хладокомбинате. Поехали туда. Мы спонтанно поехали туда, там никого нет", — подчеркнула она.

Тему слухов также продолжил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Он сказал, что люди, которые распространяют непроверенные слухи, негодяи: "Ложь о трагедии расходится волнами, негодяи спекулируют на этой трагедии".

Ревенко отметил, что "определение кемеровской трагедии – это безответственность, бесстыдство и жадность по всей цепочке. Надо смотреть под увеличительным стеклом на каждую подпись, которая стоит под каждым разрешением".

В свою очередь вице-президент общественной организации "Опора России" Марина Блудян заявила, что при строительстве торгового центра контроля было достаточно. Даже более, чем достаточно. Существуют общие нормативы для всей страны, и все виды надзоров были осуществлены. Возникает вопрос: кто согласовал этот проект. Как такое здание вообще могло стоять. И понятно, кому эти вопросы задавать. Нормативы не надо ужесточать или менять, их надо только соблюдать.

28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии в Кемерове.