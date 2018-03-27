Герои пожара в Кемерове: учительница и кадет спасали детей, не думая о себе

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Пожар в кемеровском ТЦ 26 минут назад
Герои пожара в Кемерове: учительница и кадет спасали детей, не думая о себеЧитайте нас в Telegram
Пока в Кемерове следователи разбираются в причинах чудовищной трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" и устанавливают виновных, в соцсетях и СМИ появляются рассказы о простых людях, которые, не думая о собственной жизни, бросались в огонь, спасая других. Прежде всего, детей.
С учетом того, какой ад творился в горящем торговом комплексе, выжившим непросто найти или даже вспомнить лица тех, кто им помогал. Но даже в ситуации всеобщей паники и хаоса такие были.
Кемеровчанка Олеся Чащина уверена: число пострадавших могло быть больше, если бы не самообладание и мужество некоторых посетителей "Зимней вишни". Кемеровскому изданию "Комсомолки" она рассказала, что в момент, когда начался пожар, ее ребенок был в кинозале.
Как потом рассказали выжившие дети, оттуда их выводил один мужчина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали, и вывел из горящего помещения. "Я бы хотела его встретить и лично поблагодарить", — говорит мать спасенного ребенка.
Но есть и отважные люди, имена которых уже известны. В кемеровской гимназии №17 сегодня весь день несут цветы к импровизированному мемориалу с фотографией преподавателя иностранных языков Татьяны Дарсалии.
В роковой день 25 марта, когда начался пожар, она была в "Зимней вишне" с 14-летней дочкой Элей. Женщина успела вывести дочь из здания, а потом, зная, что в кинотеатре находятся дети, вернулась в горящий ТРЦ. Ей удалось спасти нескольких детей.
До последнего момента ее близкие и коллеги надеялись, что Татьяна осталась жива, но была госпитализирована. Но надеждам не дано было оправдаться. Имя Татьяны Дарсалия – в списке погибших.
В классе, где она вела уроки, теперь висит портрет с надписью: "Мы вас очень любим", который нарисовала третьеклассница, сообщает "Пятый канал".
Журналистам стало известно и имя еще одного героя. Ему, к счастью, удалось выжить. При этом 17-летний курсант кадетского корпуса МЧС Дима Полухин спасся сам и вывел троих детей из горящего торгово-развлекательного центра.
Он уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины: "Я никуда не пойду, у меня там дети остались!"
"Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел. Один магазин, второй, третий... Никого. А потом я услышал детские крики", — рассказал юный спасатель "Комсомольской правде".
Парень пошел на голос и увидел что в одном из помещений (из-за дыма было трудно понять, что это) трое малышей забились в угол и плачут.
"В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь ещё взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу", — рассказал Дима.
Всех троих спасенных детей кадет Полухин передал маме.
В программе "Андрей Малахов Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" от 26 марта выжившие в трагедии также рассказывали о том, как спаслись благодаря тренерам и охранникам.
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