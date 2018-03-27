На рейсе Москва - Доха повязали авиадебошира

Беспорядки на борту самолета устроил подвыпивший пассажир. На рейсе QR 224 Москва-Доха Qatar Airways мужчина стал ругаться на стюардесс матом и кричать по-русски. Затем он встал в проходе на колени.

Мужчину неоднократно просили вернуться на место, отмечает РИА Новости. Но он просьбы экипажа игнорировал. После этого члены экипажа, преимущественно женщины, заломили руки пассажиру за спину и надели на него наручники. Кроме того, пассажира зафиксировали плотной черной лентой.

В Дохе самолет Qatar Airways из Домодедова сел ровно по расписанию около 15 часов по московскому времени. Дебошира передали охране аэропорта, а затем полиции.