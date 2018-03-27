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Археология и история 28 минут назад

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27 марта 201815:57 Юлия Воробьёва

В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти

На момент смерти итальянке было от 25 до 35 лет, а срок её беременности составлял 38 недель.
Фото Pasini et al./World Neurosurgery.

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Уникальная находка итальянских археологов: в городке Имола они обнаружили захоронение женщины, относящееся к 7-8 векам нашей эры — так называемые тёмные века. Любопытны сразу две вещи: во-первых, останки хранят пример раннесредневековой трепанации черепа, а во-вторых, умершая женщина была беременной и "родила" ребёнка уже после своей смерти.

Исследователи уточняют, что находка была сделана ещё в 2010 году, но её изучение и полное описание завершились только сейчас.

По словам авторов работы, найденное ими захоронение было обычным для того времени: облицованная кирпичом могила, традиционное расположение тела. Только вот между бёдер женщины были найдены останки второго человека – младенца.

Команда из Университетов Феррары и Болоньи установила, что на момент смерти итальянке было от 25 до 35 лет, а срок её беременности составлял 38 недель (то есть до родов оставалось примерно две недели).

Плод находился в необычном положении: его голова и туловище лежали между бёдер матери, а его ноги ребёнка остались в её тазовой полости. Иными словами, малыш, можно сказать, всё-таки родился. Это явление известно как "посмертное рождение" или "рождение в гробу" (coffin birth).

Специалисты отмечают, что такие случаи крайне редкие. Происходит посмертное рождение из-за естественных процессов разложения тела. Газы, которые накапливаются в нём, давят на плод и со временем попросту вытесняют его.

В наши дни подобные случаи почти не встречаются из-за тщательной обработки тел умерших людей: из них удаляются все жидкости, а затем они пропитываются специальными химическими веществами. А вот более древние случаи рождения в гробу учёным известны.

Впрочем, находка интересна не только этим. Дело в том, что на черепе матери команда обнаружила следы трепанации – операции, которая подразумевает его вскрытие. И это хирургическое вмешательство определённо было связано с беременностью и смертью женщины.

Напомним, что трепанацию медики практикуют с глубокой древности; она была описана ещё Гиппократом. Считалось, что операция помогает при самых различных заболеваниях.

В данном случае было установлено, что отверстие диаметром 4,6 миллиметра в черепе женщины просверлили круглым режущим инструментом. Рядом с ним специалисты обнаружили три горизонтальные канавки, характерные для трепанации. Кроме того, была также ещё одна канавка над отверстием – вероятно, след от разреза, который был сделан, чтобы отделить кожу головы в процессе подготовки к непосредственно сверлению.

Судя по состоянию черепа, рана после операции успела начать заживать: женщина прожила как минимум неделю после процедуры. Но зачем вообще понадобилось хирургическое вмешательство?

Авторы полагают, что оно было связано с преэклампсией – осложнением, которое часто возникает во втором-третьем триместре беременности и характеризуется, в том числе, повышенным внутричерепным давлением, высокой температурой и судорогами.

Известно, что трепанация ранее часто использовалась для снижения артериального давления в черепе, так что логично предположить, что вмешательство может быть связано с лечением гипертонического расстройства, такого как преэклампсия, пишут авторы.

Они отмечают, что лечение при помощи трепанации не стало причиной смерти, а женщина, вероятно, скончалась из-за осложнений, возможно, вызванных тяжёлым физическим трудом.

Получается, эта находка сочетает редкий наглядный пример примитивной раннесредневековой трепанации с ещё более редким примером посмертного рождения. Несмотря на то, что операция может показаться варварской, на самом деле медики просто делали всё возможное, чтобы облегчить состояние женщины, заключают специалисты.

Более подробно об исследовании уникального случая рассказывается в статье, опубликованной в издании World Neurosurgery.

Кстати, ранее мы рассказывали об одном из самых древних примеров трепанации черепа: операция была проведена 4800 лет назад для устранения симптомов гидроцефалии.

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