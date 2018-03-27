Яхтсмен пропал в Южном океане, предположительно выпав за борт яхты

Чемпион мира по парусному спорту Джон Фишер во время кругосветной регаты в Южном океане пропал без вести. Предполагается, что спортсмен из Британии выпал за борт яхты в 2600 километрах к западу от мыса Горна. Инцидент произошел в понедельник, 26 марта.

"Учитывая те имеющиеся экстремальные условия и холодную температуру воды можно предположить, что Джон потерялся в океане, – говорится в официальном сообщении, которое приводит ТАСС. – Прошло много времени с момента его исчезновения. Мы очень расстроены произошедшим".

Партнеры по команде обнаружили отсутствие Фишера и попытались его найти, однако поиски оказались безрезультатными. После этого экипаж принял экстренное решение о смене курса, чтобы направиться к ближайшему южноамериканскому побережью. На предполагаемой территории пропажи работают спасатели. Эта кругосветка была для Фишера первой в карьере.