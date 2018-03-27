Эскалатор "проглотил" мужчину в стамбульской подземке

Около часа провел в металлических "тисках" пассажир метро Стамбула, под ногами которого провалился эскалатор, сообщает CNN Turk. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП.

Инцидент произошел еще 27 февраля на станции Ayazaga на севере города, однако запись была обнародована только на этой неделе. За день до этого вход на платформу был закрыт из-за смены подшипников вала эскалаторов. К утру работы завершились, однако стоило механизм запустить, как он начал сбоить. Движение эскалатора то и дело останавливали, а после очередного пуска произошла авария — часть ступеней рухнула вниз.

Мехмет Али Эрик оказался в ловушке — эскалатор в буквальном смысле "проглотил" мужчину, накрыв сверху ступенями. На то, чтобы его вызволить, у спасателей ушло около часа. Пострадавшего доставили в госпиталь, где у него диагностировали перелом руки.