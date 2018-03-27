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27 марта 201815:48

Нервный астраханец отрекся от черной икры и внедорожника при появлении полицейских

YouTube/АСТРАХАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ

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Сотрудники ДПС задержали нервного перевозчика черной икры, попавшегося им на глаза во вторник, 27 марта, в Лиманском районе Астраханской области.

 

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ, полицейские заметили автомобиль Toyota Land Cruiser, остановившийся на обочине неподалеку от них. Водитель покинул машину и пошел пешком.

Стражи порядка порекомендовали ему "не бросать транспортное средство без присмотра вне населённого пункта, однако мужчина заявил, что внутри нет ничего дорогостоящего".

Подобное построение разговора заинтересовало инспекторов, которые осмотрели салон авто и заметили там черные полиэтиленовые пакеты. Решив ознакомиться с ними поближе, полицейские догнали автовладельца и попросили его показать их содержимое.

"Как выяснилось, астраханец 1981 года рождения перевозил более 18 килограммов чёрной икры и около трех килограммов осетра без каких-либо сопроводительных документов. Заметив наряд ДПС, он решил оставить внедорожник и продолжить путь пешком. Ихтиологическое исследование показало, что рыба была выловлена с помощью запрещённых орудий", — говорится в сообщении ведомства.

 

В итоге нервный мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации", максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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