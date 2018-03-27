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27 марта 201816:17 Павел Мельник

Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе

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Семь суток ареста: такое решение вынес Одинцовский суд в отношении певца Виталия Грачева, известного под сценическим псевдонимом Витас. На прошлой неделе он устроил стрельбу возле своего загородного дома в Барвихе.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Его имя в криминальных сводках теперь звучит чаще, чем в чартах популярных радиостанций. Певец Витас снова оказался на скамье подсудимых: Одинцовский городской суд вернулся к скандальной истории с его участием.

В середине дня 21 марта на дачном участке певца в Подмосковье прозвучали выстрелы, соседи вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили: стрелял сам Витас из сигнального пистолета — как впоследствии установили, в воздух.

Был составлен административный протокол, певцу выписали штраф в 500 рублей, но общественный резонанс вокруг этой истории и требование прокуратуры заставили Фемиду еще раз взвесить все аргументы. И они оказались не в пользу певца. Как итог, наказание ужесточено: Виталий Грачев получил семь суток административного ареста.

"Виноват, что я могу сказать — виноват, наказание считаю абсолютно справедливым", — заявил он сам.

На счету Грачева теперь сразу две резонансных истории, в которых фигурирует оружие. Первая произошла в мае 2013 года, когда в состоянии алкогольного опьянения артист сбил велосипедиста, а затем размахивал муляжом пистолета, угрожая прибывшим по сигналу тревоги сотрудникам правоохранительных органов.

Не исключено, что причиной истории со стрельбой в Барвихе также было состояние алкогольного опьянения. Однако установить это наверняка уже не удастся, поскольку от прохождения медицинского свидетельствования 21 марта артист отказался.

Текст: "Вести-Москва"

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