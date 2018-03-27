Полиция Иркутска ищет голого мужчину с цветком, угнавшего авто и обокравшего квартиру

Иркутские полицейские разыскивают мужчину, у которого в марте этого года выдались "насыщенные" утренние часы, за которые он успел совершить целую серию преступлений.

Все началось с того, что очевидцы сообщили в правоохранительные органы о ДТП, произошедшем около 5 утра во дворе дома по улице Лермонтова. Hyundai врезался в другое транспортное средство и скрылся с места аварии.

Стражи порядка обнаружили брошенное авто, после чего выяснили, что кроссовер был угнал незадолго до столкновения.

"Последовательно восстанавливая детали инцидента, сыщики совместно с собственником угнанного авто обнаружили запись с камер видеонаблюдения на которых запечатлен обнаженный молодой человек, прогуливающийся по залу одного из питейных заведений. По предварительной информации, именно он, употребив изрядную долю спиртного, через некоторое время вошел в подъезд прилегающего жилого комплекса и, взяв с собой горшочный цветок, проник в одну из незапертых квартир", — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ.

Незваный гость рассыпал по жилищу ничего не подозревавших потерпевших землю из "трофейного" горшка с растением, украл ключи от машины, после чего отыскал искомое авто на улице и уехал на нем, вскоре попав в ДТП.

Обнаружить злоумышленника пока не удалось.