Митинг перед администрацией Кемерова продолжался более 11 часов

Стихийный митинг в центре Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 64 человека, продолжался более 11 часов.

Как передает РИА Новости, в настоящее время мероприятие закончилось, его участники расходятся.

Люди стали собираться на площади Советов перед зданием областной администрации с 9 утра по местному времени (05.00 мск). Стихийный митинг закончился лишь с наступлением темноты, около 8 часов вечера (16.00 мск).

Значительная часть людей отправилась через центр города по улице 50-летия Октября к торговому комплексу "Зимняя вишня", где они приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших в пожаре 25 марта, в результате которого погибло 64 человека, в том числе, 41 ребенок. При этом родственники заявили о пропаже 67 человек.

По числу жертв этот пожар стал один из четырех крупнейших в России за столетие, наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год , 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).