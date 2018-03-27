Военные бросят против ледяных заторов бомбардировщики и артиллерию

Подразделения Восточного военного округа России готовится к весенним паводкам. Инженерные войска уже сформировали 40 групп быстрого реагирования, которые смогут взрывать лед в любое время. Кроме них, на борьбу с заторами на реках бросят десять отрядов, вооруженных минометами, сообщает пресс-служба Министерства Обороны РФ.

К ликвидации возможных последствий весеннего половодья готовятся и военные химики. РХБЗ выделили сразу 80 групп медиков. А особенно крупные завалы льда собирается бомбить авиация: штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики Су-34, и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Всего военные заготовили более 12 тонн взрывчатки, 4 тысячи минометных мин и 60 авиабомб. В общей сложности войска Восточного военного округа отправят на борьбу с паводками 150 групп специалистов, 30 экипажей самолетов, 300 автомобилей, 40 инженерных машин.