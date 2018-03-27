Тренеры сборной России назвали состав на матчи Кубка Дэвиса с Австрией

Тренерский штаб сборной России по теннису огласил полный список теннисистов, которые примут участие в матче группы 1 против команды Австрии. В заявку попали Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Об этом сообщает официальный сайт Федерации тенниса России (ФТР).

Матчи против австрийцев состоятся в Москве на Малой спортивной арене "Лужники" шестого и седьмого апреля. Победитель противостояния получит возможность побороться в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Отметим, что ранее команды встречались между собой один раз. В 2012 году в Вене российские теннисисты уступил сборной Австрии со счетом 2:3.