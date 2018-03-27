Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователей

Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователейЧитайте нас в Telegram
Представители компании Heineken удалили рекламный ролик, который многие зрители, в том числе, звезды, признали расистским. Пивоваренная фирма заявила, что перегнула палку в своем видео со слоганом "Sometimes lighter is better" ("Иногда легче значит лучше"). Многим эта строчка показалась двусмысленной, сообщает CNN.
Все дело в том, что у слова "lighter" также есть значение "светлее". Кроме того, по сюжету ролика бутылка низкокалорийного ("легкого") пива проезжает мимо темнокожих людей, оказываясь в итоге в руках белой девушки. Именно из-за этого интернет-пользователи назвали рекламу Heineken расистской.
Одним из первых с критикой на пивную компанию обрушился известный американский рэпер Chance the Rapper. По мнению музыканта, фирма специально сделала ролик провокационным, чтобы его активнее обсуждали. Тем не менее, музыкант такой маркетинговый ход не одобрил.
I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg— Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 марта 2018 г.
Позже представители Heineken извинились, сказав, что "допустили промах".
"Мы всего лишь хотели сказать, что наше пиво не такое калорийное, как подобные напитки других сортов", — заявили сотрудники компании.
С официальных каналов Heineken неоднозначная реклама была удалена.
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