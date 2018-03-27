В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов

Золотые отливки рук Нельсона Манделы были проданы за 10 миллионов долларов.

Руки приобрела канадская фирма Arbitrade, занимающаяся биржевыми операциями с криптовалютой. Артефакты были куплены у южноафриканского бизнесмена Малколма Данкэна за биткоины. Сам Данкэн купил эти руки в 2002 году у фирмы по добыче золота Harmony Gold за 31 тысячу долларов.

Отливки представляют собой копии предплечья, ладони и кулака Манделы. Они весят около 9 килограммов. Теперь Arbitrade собирается запустить мировой тур "Золотые руки Нельсона Манделы" для того, чтобы ознакомить молодежь с жизнью Манделы, сообщает ТАСС.

Нельсон Мандела скончался в 2013 году в возрасте 95 лет. Свою жизнь он посвятил борьбе с апартеидом в ЮАР. 27 лет пробыл в заключении в эпоху расистского режима за его борьбу против правления белого меньшинства. Под давлением массовых протестов в мире он был освобожден в 1990 году, в 1994-1999 годах занимал кресло главы ЮАР. Имя Манделы стало настолько популярным в мире, что превратилось в один из самых узнаваемых брендов.