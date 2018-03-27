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27 марта 201818:10

Акинфеев остался в запасе на матч сборной России против Франции

Сергей Бобылев/ТАСС

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Главный тренер сборной Франции Станислав Черчесов объявил список футболистов, которые выйдут на поле стадиона "Санкт-Петербург" против команды Франции с первых минут. Обращает на себя внимание отсутствие в рамке ворот голкипера Игоря Акинфеева, отметившегося несколькими сейвами в прошедшем поединке против Бразилии.

Ворота сборной России займет Андрей Лунев, в защите сыграют Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Юрий Жирков, линию полузащиты составят Александр Самедов, Александр Головин, Александр Еорхин, Алан Дзагоев и Алексей Миранчук, в нападение заявлен Федор Смолов, который выведет сборную России в качестве капитана команды.

У французов на поле появятся Льорис, Павар, Косельни, Юмтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Марсьяль и Мбаппе.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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