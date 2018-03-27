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Пожар в кемеровском ТЦ 26 минут назад
"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"Читайте нас в Telegram
28 марта в России объявлен траур в память о тех, кто погиб в результате пожара в торговом центре в Кемерове. По всей стране будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпания рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Как стала возможной подобная трагедия? И что нужно сделать, чтобы такое больше не повторилось? Об этом шел разговор в студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1".
Через двое суток после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" остается больше вопросов, чем ответов. Почему в момент возгорания не сработала пожарная сигнализация и мог ли охранник специально отключить аварийную сирену? Как люди оказались буквально заперты в горящем здании и кто те герои, которые ценой собственной жизни спасали посетителей торгового центра? Кто ответит за жизни сгоревших заживо и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем?
Один из очевидцев трагедии — Данила Плют — рассказывает о внезапно возникшей панике после начала пожара. Он говорит, что не увидел ни одного сотрудника ЧОПа. Данила не остался равнодушным и сам принимал участие в спасении людей.
Другой очевидец — Марьяна Лебедева — в момент начала пожара находилась в спортивном зале на четвертом этаже. Девушка почувствовала запах гари. Затем тренер крикнул всем, чтобы покинули помещение. К основному выходу, по ее словам, было уже не пройти — из всех вентиляционных отверстий шел дым. Из тренажерного зала был отдельный выход — вниз посетителей проводил охранник, он же помог открыть дверь. Благодаря этому и своевременному предупреждению, говорит Марьяна, им удалось спастись.
Накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина с сумкой идет в сторону батутов, откуда, предположительно, вскоре после этого начался пожар. Мужчину – его имя Станислав Соболев — уже начали подозревать в организации поджога, когда он сам вышел на связь и сообщил, что является сотрудником ТЦ, с сумкой шел на тренировку, а во время пожара помогал выбираться посетителям детского центра.
Кемеровчане, в каком бы уголке страны они ни находились, воспринимают беду как свою. Актриса Алена Бабенко уже много лет живет и работает в Москве, но два сдерживает слезы, обращаясь к землякам: "В этой ситуации самому взять себя в руки невозможно, нужно, чтобы кто-нибудь взял тебя в руки и просто вместе помолчал. Как бы мне хотелось увидеть тех людей, которые потеряли детей, целые семьи, и обнять их".
Режиссер Светлана Винтер тоже родом из Кемерова. Завтра там первые похороны, и она выражает соболезнование семьям погибших, разделяет их горе и поражается силе людей, пришедших, несмотря на личные трагедии, на митинг в городе. Перед отцом, потерявшим в "Зимней вишне" трех сыновей и жену вице-губернатор области Владимир Чернов на коленях просил прощения от имени администрации региона.
Как описывают происходившее в "Зимней вишне" люди, которым посчастливилось спастись, и те, кто сам спасал людей? Как могло случиться то, что произошло в ТРЦ? Что говорилось на совещании, которое провел в Кемерове президент России Владимир Путин? Как будут организованы завтрашние похороны? Что делать всем нам и что должны делать СМИ? Смотрите — "Андрей Малахов. Прямой эфир". Расследование продолжается.
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