Биатлонистка Подчуфарова вновь объявила о паузе в карьере

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что она не примет участие в стартах следующего сезона. Спортсменка пояснила свое решение из-за возникших у нее проблем со здоровьем.

"Дела не очень – и хорошо, и плохо, – написала Подчуфарова в своем Instagram. – Стараюсь наслаждаться последними гонками, которые являются по сути единственными в нынешнем сезоне. Надеюсь, что побегу всю программу. В следующем сезоне меня 100 процентов не увидят в силу своей не очень хорошей готовности, связанных с проблемами со здоровьем".

Напомним, что ранее россиянка уже брала перерыв в спортивной карьере. В декабре 2017 года она объявила о паузе, однако спустя три месяца приняла решение вернуться в биатлон с намерением выступить в чемпионате России.