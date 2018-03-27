Лихач, протаранивший маршрутку на "Мерседесе", получил год условно

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор лихачу на "Мерседесе", который протаранил пассажирский микроавтобус. Резонансное ДТП произошло в ноябре прошлого года.

Тогда внедорожник, за рулем которого находился 22-летний Тамерлан Дахкильгов, вылетел на красный свет и на полном ходу врезался в рейсовую маршрутку. Пострадали девять человек, в том числе двое детей.

В момент аварии, по данным следствия, водитель находился под действием наркотиков. Однако наказание суда оказалось неожиданно мягким: год лишения свободы условно и лишение водительских прав сроком на два года.