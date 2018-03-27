Сборная России начала матч против Франции с минуты молчания

Национальная сборная России по футболу вышла на матч против команды Франции в траурных повязках в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре, по официальным данным, погибло 64 человека.

Футбольный матч на поле стадиона "Санкт –Петербург" начался с минуты молчания. На товарищеской встрече ожидается свыше 50 тысяч болельщиков.