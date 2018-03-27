Экстренная посадка: "Победа" избавилась от курильщика на борту

Самолет авиакомпании "Победа" был вынужден совершить посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира.

Как передает ТАСС, об этом рассказала представительница компании, подчеркнув, что теперь придется считать убытки. По ее словам, самолет летел московского аэропорта Внуково в ингушский Магас.

"Победа" периодически высаживает курящих пассажиров. Например, 12 марта борт авиакомпании, летевший из Москвы в армянский Гюмри, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, после того, как один из пассажиров задымил в салоне самолета.