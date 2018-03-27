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27 марта 201819:08

Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив властей в растрате

фото: twitter.com/Louise Stainton

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Неизвестные вандалы написали на памятнике Дэвиду Боуи в британском Эйлсбери: "Сначала накормите бездомных". Это произошло всего через два дня после открытия монумента. Хулиганы считают, что местные власти тратят деньги не на то, что нужно, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В настоящий момент памятник Боуи очищают волонтеры.

"Памятник Боуи – общественное достояние, поэтому за ним будет осуществляться круглосуточный контроль", — заявил инициатор возведения монумента, продюсер Дэвид Стоппс.

Памятник Боуи представляет собой фигуру музыканта в его знаменитом образе Зигги Стардаста. В скульптуру встроены колонки, из которых каждый час начинают звучать песни легендарного артиста.

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