Трагедия в Кемерове и волна дезинформации: найден источник фейк-новостей о жертвах

В соцсетях распространялись слухи о том, что жертв пожара в Кемерове в несколько раз больше, или что при тушении погибли пожарные. Эту информацию опровергли из официальных источников. Позже выяснилось, что у этих данных был вполне конкретный источник.

Источник страшных слухов про сотни погибших в Кемерово, оказывается, — украинский блогер. Он представлялся сотрудником МЧС и обзванивал морги.

- Что у вас по местам? Сколько сможете принять? Больше трехсот трупов, что ли?

- Да!

– Да вы что?!

Удивление сотрудника морга понятно: какие триста, если ему сообщили о шестидесяти четырех? Он дальше так и говорит. Но циничный фейк уже запущен.

"Я не расцениваю это как пранк, это гнусность, и скотство, и расчеловечивание! Просто плевок на могилы, которые еще даже не захоронены. И вот это самое страшное", — подчеркивает журналист и публицист Армен Гаспарян.

В Сети между тем множатся сообщения о сотнях погибших в Кемерово от "анонимов" или двоюродной сестры знакомого, брата жены дальнего родственника... это что за источники информации? Смс от неких "знакомых в морге" или условные "переговоры пожарных"…

А главное, ни имён, ни фамилий якобы погибших не называет ни один интернет-провокатор.

"Мы это видели во время большого пожара во Владивостоке, когда нам рассказывали про трупы в коридорах, во время аварии на Шушенской ГЭС, наводнения в Крымске. Мы видим это в Кемерове, но тут мы видим еще и злую волю пранкера из города Львова", — отмечает журналист Максим Кононенко.

Аккаунты якобы очевидцев, кемеровчан, которые безумно завышают цифры смертей в торговом центре, липовые, зарегистрированы всего несколько часов назад. Или фото-фейки: картинки сгоревших интерьеров "Зимней вишни", взятые из архивов по трагедии 2009 года в клубе "Хромая лошадь". Или рассылка в мессенджерах о том, чтобы бойкотировать торговые центры. В сообщении только название города меняется, налицо системный подход.

"Это означает первое — спланированную информационную компанию, второе – что из этой компании обязательно будут пытаться извлечь политические дивиденды", — предупреждает Армен Гаспарян.

Еще один прием в медиа-атаке: истерика по поводу "подписок о неразглашении", которые берут с родственников погибших у морга. На самом деле это стандартная практика при масштабной трагедии для предотвращения паники. А между тем, на горе уже пытаются нажиться.

"Есть определенный процент людей, которые получают от каждой трагедии свой маленький гешефт. Я воспринимаю это все как информационное мародерство, — подчеркивает главный редактор газеты "Совершенно секретно" Сергей Соколов. — Надо, чтобы журналисты все отслеживали, чтобы настоящие виновные не избежали ответственности".

Горе тех, кто потерял близких, трудно представить. И когда во время митинга на площади Советов один из кемеровчан Игорь Востриков, который потерял в огне сестру, жену и троих детей, сказал, что жертв больше, чем 64, и среди них детдомовцы, к нему прислушались. Информацию проверили.

"Сегодня специалисты моего департамента образования и науки прозвонили все учреждения для детей сирот в Кемеровской области – это 2 тысячи 65 детей. И в день катастрофы даже рядом детей-сирот не было, они находились в своих учреждениях, массовых поездок в центр не было", — разъясняет начальник образования департамента и науки Кемеровской области Артур Черкасов.

Сами кемеровчане уже отправили инициативные группы в городские морг и хладокомбинат, а еще на кладбище, чтобы окончательно опровергнуть страшные слухи. Конечно, в комбинате никаких тел не нашли, а в морге видели 64 погибших, фамилии и имена которых есть в открытых официальных списках. Что касается кладбища, то никаких двухсот свежих могил там нет и не было.

"Если бы жертв было больше – родственники погибших обрались в седьмой школе. Если бы жертв было больше, их бы было больше – родственников. Да и зачем официальным властям что-то скрывать? Это в голове не укладывается! А вот провокации, подстрекательства, безусловно, присутствуют", — считает член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Антон Горелкин.

Волны дезинформации порождает любая трагедия. Но есть неизбежные неточности, а есть умысел. И тот, кто преувеличивают масштаб случившегося в Кемерово, выглядит как преступник, особенно в глазах тех, кто потерял близких в огне "Зимней вишни".