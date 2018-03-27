На Пушкинской площади проходит стихийная акция в память о погибших

На Пушкинской площади в центре Москвы проходит стихийная акция в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре.

У подножия памятника Александру Пушкину из свечей выложено слово "Кемерово". Скорбящие горожане приходят на площадь с цветами, свечами, белыми воздушными шарами и баннерами с надписью "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой".

Как сообщает "Интерфакс", возле площади дежурят сотрудники полиции. У станции метро "Пушкинская" тротуар отделен от проезжей части металлическими ограждениями.

В это же время сотни жителей и гостей Москвы несут цветы, свечи и детские игрушки на Манежную площадь. Пришли почтить память погибших мэр Москвы Сергей Собянин, чиновники городского правительства, руководство Мосгордумы, Общественной палаты столицы.

"Нет никаких слов — только боль и скорбь. Все наши слова — в сердце", — сказал о трагедии в Кемерове председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков считает, что подобные трагедии являются напоминанием о том, что "не может быть компромиссов между безопасностью и любым соображением экономической эффективности, которое ведет к снижению издержек". Он выразил надежду, что после пожара будут приняты принципиально новые решения", которые позволят повысить уровень безопасности.

"Я хочу выразить сердечную солидарность и соболезнования семьям, родственникам и друзьям погибших, проявить человеческую солидарность человечеству в Москве", — сказал ТАСС Ремчуков.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По делу о пожаре уже задержаны пять человек. Завтра в стране объявлен общенациональный траур.