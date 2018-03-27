Приговор Шакро Молодому перенесен на 28 марта

Никулинскому суду Москвы не хватило дня для оглашения приговора Захарию Калашову, известному как вор в законе Шакро Молодой, и его подельникам по делу о вымогательствах, оглашение продолжится 28 марта.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Судье Константину Дубкову не хватило дня для того, чтобы полностью огласить приговор Калашову и его подручным. Из первой части приговора стало очевидно, что служитель Фемиды признал Шакро Молодого и десяток его подельников виновными по уголовному делу о вымогательстве.

Государственное обвинение просило признать Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и присудить ему лишение свободы в виде 10 лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 700 тысяч рублей. Его ближайшего соратника — Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — прокурор попросил отправить в колонию строгого режима на 9,5 лет с выплатой штрафа в 500 тысяч рублей.

Еще 10 подсудимых обвинение предложило отправить в места не столь отдаленные на сроки от 7,5 до 9,5 лет колонии и присудить им различные штрафы.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двоих судят посмертно — они были убиты в перестрелке. 11 обвиняемых, включая Шакро Молодого и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в следственном изоляторе. На скамье подсудимых также бывший сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, он содержится под домашним арестом.