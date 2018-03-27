Тема:

Задержан вор в законе Шакро Молодой 11 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 марта 201819:49

Приговор Шакро Молодому перенесен на 28 марта

Сергей Савостьянов/ТАСС

Читайте нас в Telegram

Никулинскому суду Москвы не хватило дня для оглашения приговора Захарию Калашову, известному как вор в законе Шакро Молодой, и его подельникам по делу о вымогательствах, оглашение продолжится 28 марта.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Судье Константину Дубкову не хватило дня для того, чтобы полностью огласить приговор Калашову и его подручным. Из первой части приговора стало очевидно, что служитель Фемиды признал Шакро Молодого и десяток его подельников виновными по уголовному делу о вымогательстве.

Государственное обвинение просило признать Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и присудить ему лишение свободы в виде 10 лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 700 тысяч рублей. Его ближайшего соратника — Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — прокурор попросил отправить в колонию строгого режима на 9,5 лет с выплатой штрафа в 500 тысяч рублей.

Еще 10 подсудимых обвинение предложило отправить в места не столь отдаленные на сроки от 7,5 до 9,5 лет колонии и присудить им различные штрафы.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двоих судят посмертно — они были убиты в перестрелке. 11 обвиняемых, включая Шакро Молодого и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в следственном изоляторе. На скамье подсудимых также бывший сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, он содержится под домашним арестом.

Ранее по теме

Сейчас

18:59

Сборная России начала матч против Франции с минуты молчания

16:07

Арендатору ТЦ в Кемерове продлили срок задержания

15:32

На рейсе Москва - Доха повязали авиадебошира

15:18

Задержание техдиректора "Зимней вишни" продлили до 3 суток

15:14

Родственники заявили о пропаже 67 человек на пожаре в Кемерове

14:54

В Кемерове опубликовали полные списки погибших, пропавших и раненых

14:15

Германия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сотни людей на Манежной площади скорбят о жертвах в Кемерове

Сотни людей на Манежной площади скорбят о жертвах в Кемерове

2 часа назад
Герои пожара в Кемерове: учительница и кадет спасали детей, не думая о себе

Герои пожара в Кемерове: учительница и кадет спасали детей, не думая о себе

3 часа назад
Сборная России начала матч против Франции с минуты молчания

Сборная России начала матч против Франции с минуты молчания

51 минута назад
Пранкер под видом сотрудника МЧС попросил кемеровские морги подготовить 300 мест

Пранкер под видом сотрудника МЧС попросил кемеровские морги подготовить 300 мест

3 часа назад
Германия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

Германия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

5 часов назад
"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

50 минут назад
28 марта в России объявлен общенациональный траур

28 марта в России объявлен общенациональный траур

6 часов назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Встреча Владимира Путина с инициативной группой граждан в Кемерове

Встреча Владимира Путина с инициативной группой граждан в Кемерове

7 часов назад
36 964
Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

4 часа назад
Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив власти в растрате

Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив власти в растрате

42 минуты назад
Huawei представила клоны iPhone X с "профессиональными" камерами

Huawei представила клоны iPhone X с "профессиональными" камерами

1 час назад
Toyota показала новый RAV4 на видео

Toyota показала новый RAV4 на видео

1 час назад
В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов

В ЮАР золотые руки Манделы проданы за 10 миллионов долларов

1 час назад
Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователей

Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователей

2 часа назад
Арендатору ТЦ в Кемерове продлили срок задержания вслед за техдиректором

Арендатору ТЦ в Кемерове продлили срок задержания вслед за техдиректором

3 часа назад
Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе

Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе

3 часа назад
Полиция Иркутска ищет голого мужчину с цветком, угнавшего авто и обокравшего квартиру

Полиция Иркутска ищет голого мужчину с цветком, угнавшего авто и обокравшего квартиру

3 часа назад
В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти

В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти

3 часа назад
Джонсон: поиски незаконных российских капиталов - это не политика

Джонсон: поиски незаконных российских капиталов - это не политика

5 часов назад
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры

На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры

5 часов назад
Во Франции в 85 лет скончалась актриса из "Скромного обаяния буржуазии"

Во Франции в 85 лет скончалась актриса из "Скромного обаяния буржуазии"

5 часов назад
Дерипаска хочет, чтобы Рыбка заплатила за моральный вред

Дерипаска хочет, чтобы Рыбка заплатила за моральный вред

5 часов назад
Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

6 часов назад
Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле

Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле

7 часов назад
Тем временем на Марсе: российские физики смоделировали зиму на Красной планете

Тем временем на Марсе: российские физики смоделировали зиму на Красной планете

9 часов назад
Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

9 часов назад
Пользователи "Твиттера" создали мем со Свинкой Пеппой

Пользователи "Твиттера" создали мем со Свинкой Пеппой

9 часов назад
Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок

Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок

9 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

9 часов назад
Покорение космоса до Рождества Христова: рекорд Civilization IV

Покорение космоса до Рождества Христова: рекорд Civilization IV

9 часов назад
Новый iPhone X окажется дешевле прошлогоднего

Новый iPhone X окажется дешевле прошлогоднего

9 часов назад
"За неплательщиков придется кому-то заплатить": кому выгодны прямые договора в ЖКХ

"За неплательщиков придется кому-то заплатить": кому выгодны прямые договора в ЖКХ

10 часов назад
Почему похмелье - это хорошо

Почему похмелье - это хорошо

10 часов назад
Корпорации станут новыми государствами?

Корпорации станут новыми государствами?

10 часов назад
Как влияет дефицит сна на обмен веществ

Как влияет дефицит сна на обмен веществ

26.03.2018 12:30
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

26.03.2018 11:54