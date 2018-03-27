Кубок Гагарина. "Трактор" вышел в финал Восточной конференции

Вторым финалистом Восточной конференции и полуфиналистом Кубка Гагарина стал челябинский "Трактор", выигравший серию у уфимского "Салавата Юлаева" 4:3. Уральцы выиграли в Уфе седьмой матч серии с результатом 2:1.

Линус Умарк поразил ворота "Трактора" на 13 минуте. Но первый гол "Салавата" стал, как оказалось, последним. Гости отыгрались на 19 минуте, причем у них тоже отличился шведский легионер Рикард Йонге. И третью, шайбу в матче забросил швед – нападающий "Трактора" Линус Виделль. Это произошло на 39 минуте.

Счет 2:1 сохранился до победной сирены. "Трактор" выиграл серию 4:3 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с "Ак Барсом". Первый матч пройдет 30 марта в Казани.