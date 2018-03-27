Лавров: Россия ответит на хамство Запада

Россия ответит на высылку наших дипломатов из Европейских стран, США, Канады и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Ташкенте.

"Ответим, не сомневайтесь", — заверил он.

Глава МИД назвал такой поступок других государств хамством и добавил, что очень показательно, что из многих стран высылают одного-двух дипломатов. По его мнению, ситуация вокруг дела Скрипаля свидетельствует, что правящая элита на Западе не прислушивается к голосу народа. "Это еще отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа. Мне сегодня показали материал газеты Die Welt германской, проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России", — сказал министр в Ташкенте. Он подчеркнул, что более 80% ответили отрицательно.

"Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать", — добавил Лавров.

Сегодня о высылке российских дипломатов заявили в НАТО. Как сообщает "Россия 24", генсек организации Йенс Столтенберг сократил миссию Москвы на треть, но при этом заявил о прекращении диалога с Россией речи не идет.

Великобритания обвинила российские власти в отравлении Сергея Скрипаля и выслала 23 дипломата. Вслед за ней дипломатов выслали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран. Американские власти объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.