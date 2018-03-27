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Пожар в кемеровском ТЦ 25 минут назад

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27 марта 201820:35 Александр Балицкий

Путин лично принес кемеровчанам свои соболезнования

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Кемерово скорбит по погибшим в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". В области объявлен трехдневный траур, а жители города сегодня выпустили в небо сотни белых воздушных шаров, в память о погибших.

Памятные мероприятия идут не только в Кемерове. Трагедия глубоко тронула всю страну. Почти везде сегодня зажигали свечи и, как рефрен, звучала фраза: "Кемерово, мы — с вами". А среда станет в России днем общенационального траура — указ об этом подписал Владимир Путин.Сегодня рано утром президент прилетел в Кузбасс лично.

Целые горы детских игрушек и цветов. И с каждой минутой — их все больше. Отчего — ком в горле у каждого, кто оказывается на месте трагедии. К импровизированному мемориалу — через дорогу от выгоревшего торгового центра — Владимир Путин тоже приезжает с букетом алых роз. Несколько минут стоит молча. С минуты молчания президент начнет и совещание в администрации Кузбасса.

"Хочу сказать, что вся страна скорбит, вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших", — говорит он.

"Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Пожалуйста. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети, мы говорим о демографии, а теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?", — обращается к собравшимся президент РФ.

Этот разговор с министрами и руководством региона — будет жестким. От
президента именно этого местные жители и ждали. В кемеровском городском морге, где проводят судебно-медицинскую экспертизу, Путин встретится с инициативной группой горожан. И пообещает: накажут всех виновных.

"В здании еще до момента пожара, то есть получается, что из него выйти было проблемно. То есть, скажем так, узкие проходы, малое количество окон", — рассказал очевидец.

"И двери закрыты оказались", — добавил Путин.

"То есть вот тоже хотелось бы каких-то комментариев по этому поводу. То есть вот эти закрытые двери — это было что? Я не знаю. Борьба с неплательщиками? А если человек в туалет захотел? Просто детей закрыли. Допустим, дети пьют кока-колу, что-то еще, то есть да, в кинотеатре, пришли отдыхать. Двери закрыты. Это возмутительно, даже без наличия пожара. А при наличии пожара, это просто, ну, я не знаю. Раньше были газовые камеры, получается, очень похожая ситуация. Потому что люди задохнулись", — возмутился глава государства.

"Здесь следственная группа работает, 100 человек пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и кончая теми, кто должен отслеживать за безопасностью, этим ЧОПам, которые там, сидел и кнопку не нажал вовремя сотрудник, и так далее. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания и выдачи разрешения — из фабрики сделать развлекательный центр", — пообещал руководитель страны.

"Вы нам даете слово, что настолько все будет под контролем, и будет правда, действительно все? – спросила женщина. "Даже не сомневайтесь, даже не сомневайтесь", — ответил Путин.

"Извините, пожалуйста, виноватые будут наказаны все-таки?" – "О чем вы говорите. Так и будет. Мы с вами не будем делать вот таких выводов, прямо сейчас назначать виновных. Но вот эти 100 человек следователей отработают по полной программе. Это точно, даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь", — повторил президент.

"Полное расследование" – "Полное, абсолютно. Вопрос в чем. В том, что таких объектов по стране много. Вот сейчас МЧС начало, зашевелилось, начали выяснять. Так их там сотни", — пояснил Путин.

"Да вы в "Лапландии" посмотрите. Трещит по швам. — Это у вас еще один? — Выкопали там котлован".

"А эти самые, а материалы как разрешили такие использовать? Там же горючие материалы. Вот сейчас они только, это по первым докладам следователей. По первым докладам. Как это могло быть? – возмущён гарант Конституции.

"Владимир Владимирович, вы понимаете, что есть такие люди, которые подписывают эти документы? — Именно. Нужно точно совершенно определить кто, в чем виноват. И вот когда мы это сделаем, мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. — Вне зависимости от статуса. — Вообще. Здесь статус ни при чем. Когда люди погибли. Сколько мы детей потеряли. Мы говорим о демографии, о том, что мы призываем детей рожать. И в результате таких вещей столько детей потеряли", — проинформировал общественность Путин.

Сегодня кемеровчанам предложили самим проверить городские морги — чтобы убедиться: слухи о том, что погибших в огне было больше — не соответствуют действительности. Вот и президент заверяет: следствие проведут максимально открыто, утаивать никто ничего не собирается.

Из беседы Путина с народом: "В соцсети уже жуть нагоняют, то есть.
- Поэтому нужна информация. Из-за отсутствия информации. Соцсеть же только мутный источник. Поэтому нужно опираться на реальное расследование. — Вы понимаете, что власти многие не верят, честно, власти. — Послушайте, группа приехала из Москвы. Здесь находится председатель Следственного комитета сам, лично".

Как уже установили следователи, здание бывшей кондитерской фабрики превратилось в торгово-развлекательный комплекс — еще в 2013 году — с явными нарушениями. И чем дальше, тем больше росло число таких нарушений — как снежный ком. Причем все эти годы, всё, что было там внутри — никто не контролировал, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности.

Кемеровскому мэру Илье Сердюку пришлось объясниться с президентом РФ:

"Вы с какого года работаете мэром? — Я работаю с 2016 года, два года как мэр, но до этого был заместителем главы города Кемерово 6 лет. — Как же разрешение дали? — В 2014 году, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию той очереди, где произошла трагедия. — Два года не проверяли ничего? — Я тоже хотел спросить. — Два года не проводили проверку. — Владимир Владимирович, проводилась проверка, Госпожнадзором были выданы предписания. – В 2016-м, сейчас-то 2018-й. Были выданы предписания, и затем был объект перепродан. А поскольку... — При чем здесь "перепродан"? Безопасность должна быть обеспечена, продан он или перепродан. Какая разница? Безопасность надо было обеспечить. Правильно? Какая разница, кто собственник? Служба должна работать, обеспечивать безопасность".

То, что сюда приедет президент — никто не знал. Но для Путина было крайне важно встретиться с теми, кто добивается справедливого расследования.

С самого утра перед областной администрацией — десятки людей. В первую очередь, чтобы выразить соболезнования семьям погибших. А еще, чтобы задать вопросы местным чиновникам.

Чиновникам и не только местным Путин их задаст сам. Прямо на совещании.

"Ваши-то сотрудники проверяли или только два года назад и все что ли?", — спросил президенту у министра МЧС Владимира Пучкова.

Далее у них состоялся такой диалог:

"С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса. — Ну и что? — Получили налоговые каникулы. — Нет, налоговые каникулы здесь не причем, налоговые это налоговые, а вопросы безопасности они к налогам не относятся, правда? — Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями тоже каникулы. — Да нет, послушайте, к вопросам безопасности это не относится, причем здесь каникулы, вы говорите про налоговые каникулы, а обеспечение безопасности, это разные вещи. Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей — хочется не плакать, а реветь хочется, а когда послушаешь, что здесь вот сказано — уже другие чувства возникают, вот честно скажу".

В следственном комитете РФ сейчас выясняют, в том числе и почему сотрудник ЧОПа даже не думал нажимать кнопку оповещения при пожаре. Да и сигнализация, как оказалось, в "Зимней вишне" была лишь на бумаге.

"С 19 числа у них сигнализация уже не работала, но тем не менее, мер по устранению этого недостатка не принималось", — доложил Александр Бастрыкин, председатель СКР.

"Подождите, сигнализация не работала почему?" – переспросил Путин.

"Потому что, она технически не работала, отключилась, и никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19 числа, она просто не работала, никто этим не занимался", — пояснил Бастрыкин.

"Они знали, что сигнализация не работает, и ничего не делали?" – удивился президент.

"Да, ничего не делали", — подтвердил Бастрыкин.

Путин снова напоминает об ответственности.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Справку никакую не получить без денег. А деньги заплатил — что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит", — сказал он.

Еще одно поручение — губернатору Тулееву. Помочь каждой семье.

"С каждой семьей мы уже начинаем прием, я лично каждую семью я приму. Все будут до единого приняты. Сейчас уже решаются вопросы там по долгам, по кредитам. За каждой семьей закреплен врач персонально, психолог, работник социальной защиты. И здесь я вам обещаю — все, вот все будет сделано", — уверял его Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области.

"Надо сделать всё, чтобы людям помочь, всё", — поставил задачу Путин.

"Сделаем, Владимир Владимирович. Товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю", — пообещал Тулеев.

Сразу из администрации Путин поехал в областную больницу. В реанимации о чем-то разговаривает с 18-тилетним Иваном Заварзиным. Это он, спасаясь из огненной ловушки, выпрыгнул с четвертого этажа.

Почему у заблокированных там просто не было другого выхода — президенту рассказали спасатели и сотрудники торговых залов, которые помогали людей эвакуировать, но сами оказались в числе пострадавших.

"Огромная площадь, ему непонятно куда бежать на самом деле. Поэтому люди в тупик заходили и не смогли выбраться. В черном дыму абсолютно ничего не видно. Мы даже со специальным оборудованием в черном дыму ничего не видно, только на ощупь. То есть элементарно проблемы-то большие, большие конструкции, большие площади, их надо как-то разделять. Недопустимо, мне кажется такие огромные делать здания", — рассказывали президенту.

Завтра вслед за Кузбассом флаги приспустят во всех российских регионах. В России — национальный день траура.
 

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