Пожар в "Зимней вишне": подлинный героизм и преступное бездействие

На месте пожара в Кемерове сегодня завершилась поисковая операция. Сейчас там продолжается разбор завалов. Фигуранты уголовного дела о гибели людей предстали перед судом, который определил им сроки задержания. Пока подозреваемых пятеро, но следствие только начато. Впрочем, сейчас становятся известны не только факты чьего-то преступного бездействия, но и истории подлинного героизма в критических обстоятельствах.



- Услышал плач, стоны детские. Забежал туда, в правом углу были дети – мальчик и две девочки.

Курсант кадетского корпуса МЧС пытался найти выход из горящего здания, но не смог пройти мимо рыдающей женщины. В хаосе она потеряла троих детей. Дима, не задумываясь, бросился на поиски и нашел.

"Мальчик вот так меня обхватил, а одну девочку взял в одну руку и во вторую за шиворот и так нес их. Когда шел уже назад с детьми, ноги уже начали подкашиваться и в глазах темно. Я уже думал, что я там с ними останусь", — рассказывает курсант Дмитрий Полухин.

Завуч гимназии номер 17 Татьяна Дарсалия тоже в тот день оказалась в "Зимней вишне". Просто пошла в кино с 14-летней дочерью и подругой. В момент пожара Татьяна сумела вывести дочь и кинулись спасать остальных. Обратно женщина уже не вернулась. "Она помахала дочери рукой и сказала, чтобы та смотрела за маленькой дочерью подруги, а сама вернулась обратно. Таня просто не тот человек, который в такой ситуации бросит там чужих детей. В этом она вся. Она будет там, она будет в гуще, она будет помогать детям, она будет помогать взрослым, — рассказывает учительница Галина Ковынева. — В субботу было окончание четверти, мы простились до понедельника. Никто же не думал, что так получится".

Это сейчас двухлетний Артем беззаботно катается на качелях, а в день трагедии малыш плакал, забившись в угол детской площадки. Той самой, что загорелась первой. Дед Артема не мог пробраться сквозь конструкции игрушечного городка. На помощь пришла администратор. "Дети все выскочили, а мой внук – ему 2,5 годика — замешкался и забился в угол. Я его зову-зову, а он не реагирует. Благо девушка-аниматор подбежала. Она смогла туда пролезть и вытащила его. Я бы не пролез просто. Я очень благодарен ей. Если бы не она, мы бы сгорели", — рассказывает Константин Калабухов. Но на вопрос, успела ли девушка убежать, он отвечает, что не знает: "По крайней мере, сзади меня ее не было".

Тот самый момент начала пожара, зафиксированный камерами видеонаблюдения. Буквально за секунды все заволакивает черным дымом, свет гаснет. Понятно, что найти выход в полной темноте в огромном центре почти нереально. На четвертом этаже, где располагался детский центр, не осталось даже эскалатора.

На одном этаже было много всего — и кинозалы, и игровые автоматы, и кафе, и тот самый каток, откуда во время пожара убегали прямо в коньках. С помпой в ноябре 2017 года здесь открывали батутный центр. "Актвити-парк безопасный, сертифицированный. У нас тут четыре инструктора. Дружно, весело, активно и действительно жарко", — заверяла сотрудница развлекательного центра тогда.

Известно, что проблемы с безопасностью в "Зимней вишне" возникали неоднократно. В октябре 2017 года поступил сигнал о возгорании в одном из магазинов. Прибыли пожарные и скорые. Уже в ноябре 2017 года — еще одно аварийное отключение электричества. Руководство центра рапортует, что неполадки устранены, но ровно через месяц — повторное отключение.

Что произошло 25 марта 2018 года, еще предстоит выяснить следователям. "Уже по прибытию первых подразделений мы увидели, что с четвертого этажа, с крыши здания идет густой черный дым. Люди находились как в окнах, так и на кровле здания", — рассказывает начальник 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Яковлев.

Многие пострадали, выпрыгивая из здания. Сейчас они находятся в больницах города, у всех состояние стабильное. Пришел в себя и 11-летний мальчик, получивший травмы при падении с третьего этажа торгового центра.

Данные о погибших еще уточняются. "Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре Кемерово. Подчеркну — их ровно 67. С момента пожара и до настоящего времени обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", — сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Вопросов, на которые необходимо найти ответы следствию, еще много. Оперативники сегодня перебирали тонны пепла и золы вместе со специалистами МЧС. Внутрь здания спасатели не пускают никого из-за угрозы обрушения. Исключение сделали только для следователей, которые пытаются докопаться до причин возгорания. Приоритетные версии — короткое замыкание и открытый огонь. Чтобы сделать точный вывод, потребуется время и целый ряд процедур. После завершения разбора завалов будет проведен ряд экспертиз.

"Разбор торгового центра уже поэтапно начинается. Мы привезли сюда специализированную лабораторию "Струна", которая сегодня уже провела первоочередные обследования здания. Подписываются необходимые документы. Здание подлежит сносу", — министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар. Уже вечером Заводской суд Кемерова продлил срок задержания управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок до 72 часов, так как следствию по уголовному делу необходимо собрать дополнительные доказательства. Возможно, появятся и другие фигуранты дела.