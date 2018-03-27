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27 марта 201820:29 Валентин Богданов

Машина времени холодной войны: после высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа

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НАТО на треть сокращает состав миссии России при альянсе. Таким образом, Североатлантический альянс примкнул к ряду стран, которые под давлением Лондона заявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Причем, США воспользовались тем, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и сократили количество российских представителей при организации.

Высылкой российских дипломатов Дональд Трамп словно подарил каждому американскому ветерану холодной войны по персональной машине времени. Ездовые качества и щедрость хозяина Белого дома они пошли нахваливать в эфир CNN. Что до недавнего времени тоже выглядело фантастично!

"Происходящее кажется знакомым, даже немного похоже на старые времена! Мы жестко ведем себя против России, мы действуем заодно с нашими союзниками по всему миру. США заняли роль лидера. Очень непохоже на Трампа! Так что я очень счастлив!" – признался экс-директор АНБ, а затем бывший директор ЦРУ Майкл Хайден.

Списка высылаемых у прессы и быть не может, но телеканал ABC заголовком всем сразу присвоил офицерские звания и перевел на работу в российскую разведку.

Среди 60 российских дипломатов, что по решению Вашингтона должны в недельный срок покинуть территорию США, двенадцать — это сотрудники постпредства России при ООН. Их всех американцы, по сути, обвинили в шпионаже.

С этой темы накануне начался традиционный для членов Совбеза ланч с генсеком ООН. Во время него наш постпред Василий Небензя сообщил о провокационном решении американской администрации.

"Мы находимся в стране пребывания. К сожалению, мы и раньше сталкивались с такими ситуациями. Это очень печально", — отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

- Дальнейшие шаги какими могут быть?

"Ждите информации из Москвы. Дипломатия — это такая наука, которая подразумевает взаимность. Я думаю, что ответ неизбежно последует, но не мы эту историю начали", — отвечает Василий Небензя.

Начал Лондон, но в Вашингтоне обогнали и английский и общеевропейский паровозы, внеся в список персона нон-грата больше фамилий, чем внес весь Старый свет вместе взятый. По делу Скрипаля в Совбезе Никки Хейли себя доказательствами не утруждала. Голословные обвинения звучат от нее и в адрес российских дипломатов.

"Мы столкнулись со шпионажем в США, это неприемлемо. Нам не доставляет удовольствие эта конфронтация, но мы не собираемся закрывать глаза на действия России и спускать им все с рук, как они привыкли", — воинственно заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Хейли, как и новый советник Трампа по нацбезопасности ястреб Джон Болтон, без которого тут, похоже, не обошлось, в американской администрации — за плохих следователей. А вот спикер Белого дома Радж Шах, видимо, за хорошего.

"Мы хотим работать с Россией. У нас есть сферы взаимных интересов, где мы можем работать вместе. Например, борьба с терроризмом, также общая глобальная стабильность и другие вопросы, где мы вполне можем действовать совместно. Мы хотим работать с Россией, но сейчас их ход. От них зависит, будут ли наши отношения плодотворными и конструктивными или это будет конфронтация", — изображает из себя голубя мира официальный представитель Белого дома Радж Шах.

Видимо, как раз в интересах взаимного сотрудничества закрыто будет и консульство России в Сиэтле. Расположено оно неподалеку от главного сборочного предприятия корпорации Boeing. Русские шпионы, дескать, окопались почти у проходной. Боятся ли их сами американские авиастроители, спросить у них, правда, забыли. А зря. Boeing как покупал так и покупает для своих самолетов в России титан и даже строит на Урале уже второй заводе, где будут производить детали для Dreamliner. База атомных подлодок Кистап, ее близость к консульству тоже встревожила Белый дом, — это уже ведомству генерала Джеймса Мэттиса.

- Какое послание получили русские, после того как их дипломатов выдворили из Сиэтла?

"Мы едины с нашими союзниками, которые верят в верховенство права и в основанный на соблюдении правил порядок. И неважно, использует ли где бы то ни было оружие массового поражения Северная Корея или любая другая страна, мы против использования оружия массового поражения. Особенно когда имеют место нарушения договоренностей", — заявляет министр обороны США Джеймс Мэттис.

Есть во всем этом, конечно и внутриполитическое измерение. Выкрикивая "Русские идут", даже громче, чем это делал Барак Обама (он выслал 35 дипломатов, а не 60), Трамп выбивает козыри и из рук спецпрокурора Мюллера с его расследованием о так называемом вмешательстве Москвы, и из рук демократов за семь месяцев до выборов в Конгресс. Потерять большинство там для президента США означает почти гарантированно нарваться на процедуру импичмента.

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