Не поддающиеся давлению: Австрия и Словакия отказались высылать дипломатов РФ

Россия ответит на высылку дипломатов из-за дела Скрипаля. Об этом заявил Сергей Лавров, на международной конференции в Ташкенте. По словам главы российского МИДа, действия ряда государств требуют жёсткой реакции.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и не будем. Напрашивающийся вывод — правы мы были, когда говорили, как мало остается независимых стран в современном мире, в современной Европе, во-вторых, когда дипломатов по одному по два, шепчя нам на ухо извинения, просят выехать из страны. Мы знаем доподлинно, что это результат колоссального шантажа, который сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене", — отметил Лавров.

Сегодня сотрудников наших дипмиссий объявили персона нон-грата еще три страны: Австралия, Молдавия и Ирландия. Высылка российских дипломатов уже обернулась расколом для Европы. Этот шаг поддержали чуть более половины стран ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг заявил о выдворении семи российских представителей при натовской штаб-квартире в Брюсселе: "Это мощный и скоординированный международный ответ. НАТО едино в готовности к дальнейшим действия".

Одна из целей этого шага — подтолкнуть тех членов североатлантического блока, которые по-прежнему отказываются присоединиться к устроенному Великобританией антироссийскому движению.

Высылать россиян отказалась Словакия. Премьер-министр этой страны потребовал от британцев доказательств, а не обвинений в адрес России. В Австрии тоже выступили против высылки.

"Заявления о высокой вероятности ответственности России — недостаточны для Словакии. Мы не поддадимся давлению и не будем заниматься театральными жестами! Пока что в ЕС — 28 стран и 12 из них разделяют нашу позицию!" – объявил Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии.

Голоса сомневающихся услышали.

В Германии, которая является одним из крупнейших торговых партнеров России в Европе, уже спорят, зачем нужно было осложнять отношения с Москвой, если в Евросоюзе по этому вопросу нет единого мнения.

"Именно из-за того, что до сих пор невозможно предъявить никаких фактов, оппозиция активно критикует это решение. В Левой партии сегодня ещё раз сказали, что в данной ситуации без необходимости закручивается спираль напряжённости", — рассказала Юлия Криттиан, корреспондент телеканала ARD.

В Лондоне скоординированную высылку российских дипломатов считают своим достижением. Великобритания с одной стороны представляет себя в качестве жертвы, с другой — выступает в роли модератора антироссийской кампании. Причем, эта вторая роль для британского правительства намного важнее даже намеков на справедливость.

На вопрос, будет ли британское правительство судиться с Россией, например, в Европейском суде по правам человека, глава британского министерства иностранных дел тут же ответил, что надо дождаться окончания расследования. Министра не смутило, что он сам же подтвердил всю бездоказательность обвинений в адрес России.

Но Борис Джонсон и слово джентльмена — разные вещи. Сегодня он, не задумываясь, оскорбил теневого министра иностранных дел Эмили Торнберри, обратившись к ней крайне пренебрежительно.

"Эта благородная леди, эта баронесса как ее там, я не помню кто она такая", — заявил он.

"Не хочу показаться нелюбезным к министру. Но хочу отметить — разговаривать, таким образом, неприемлемо! – одернул его спикер.

Джонсону пришлось извиниться. Пока только за это.