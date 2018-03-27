Европа открывает новые горизонты с Россией: Москва вошла в элитный научный клуб

В Подмосковье может появиться мощный синхротрон последнего поколения. Это стало возможным в том числе благодаря важному событию, которое произошло в Париже. Россия теперь полноправный участник Европейского центра синхротронного излучения. А это значит, что наши ученые получат доступ ко всем новейшим разработкам, связанным с разгоном заряженных частиц. Впрочем, все эти исследования итак принадлежат российским специалистам.

В крохотном зале для церемоний министерства науки Франции — событие мирового масштаба. Россия официально становится членом Европейского центра синхротронного излучения. Взнос был выплачен еще в 2014 году. 6 процентов акций уже давно российские, но понадобилось время, чтобы конвенцию ратифицировали все участники — 12 стран.

"Это необыкновенное событие! Русские ученые всегда были сильны. В Гренобле ваши коллеги работают больше 20 лет, приезжают проводить эксперименты. По сути, синхротрон, что мы построили, вы же и изобрели! Сегодня мы просто формализируем то, что давно уже всем известно", — отмечает генеральный директор Европейского центра синхротронного излучения Франческо Сетте.

Де-факто Россия уже давно член клуба. Самый современный сегодня в мире синхротрон третьего поколения в Гренобле был построен при помощи наших ученых, которых мы потеряли в 1990-е годы. В 2000-е годы Россия вернула себе место на передовой науки, запустив десятки удачных экспериментов в Европе. В Гамбурге два год назад построен новый рентгеновский лазер XFEL. У России в проекте доля 30 процентов. И впереди — великие дела. Президент уже дал поручение: под Москвой специалисты Курчатовского института собирают команду — будут проектировать строительство ускорителя четвертого поколения. Доступ ко всем интеллектуальным разработкам, последним тенденциям теперь у России есть официально.

"Это уникальная машина, которой еще много лет не будет. Мы будем ее строить вместе с Европой. Мы уже подписали соответствующие документы. Они кровно заинтересованы в том, чтобы это происходило вместе", — констатирует президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Мощный современный рентгеновский источник, который будет построен в России вдобавок к уже работающему в Курчатовском синхротрону-2+, очень нужен науке. Это не только престиж! Благодаря установке можно видеть атомную структуру любого вещества, материала, органа, любой болезни, например. А значит — это новые лекарства. Сначала была линейка, потом микроскоп, сегодня без синхротрона мировая наука, наша жизнь не может идти вперед. И он будет построен — это точно не покажут европейские канале, потому что не в тренде, но после подписание документа российские французские и итальянские ученые пьют шампанское, обсуждая новые проекты.

Между политикой, где чем меньше о России, тем лучше, и реальными проектами, которые Европа мечтает запускать и вести с Москвой, огромная пропасть. Мечтает — это как раз подходящее слово. Документ, который был подписан в Париже в министерстве науки, прежде всего для Европы открывает новые перспективы.