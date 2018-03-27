В Twitter проголосовали за закрытие американского консульства в Петербурге

В "Твиттере" российского посольства в США завершилось голосование на тему, какое из американских консульств в России следует закрыть в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

В голосовании приняли участие 57 тысяч 526 человек. Большинство проголосовавших (47 процентов) высказались за закрытие консульства в Санкт-Петербурге, 35 процентов — за закрытие консульства в Екатеринбурге, 18 процентов поддержали закрытие консульства во Владивостоке.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа приняла решение выслать 60 российских дипломатических работников, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.