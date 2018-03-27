Карякин не смог выиграть у Дин Лиженя в турнире претендентов

В Берлине близится к завершению турнир претендентов на участие в матче за звание чемпиона мира. В последнем туре российский гроссмейстер Сергей Карякнн сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лиженем.

Партия, в которой Карякин играл белыми, завершилась вничью на 45 ходу. Сергей набрал очков и догнал американца Фабиано Каруано. Но Каруано еще не завершил партию с другим россиянином Александром Грищуком.

Если Грищук победит, то победу в турнире и право снова поспорить с норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону получит Карякин, имеющий преимущество перед Каруано в личных встречах. При ином исходе партии победителем турнира претендентов станет Каруано.