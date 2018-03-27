Пяти задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения

Пяти задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявили обвинения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В среду, 28 марта, суд должен избрать им меру пресечения. Среди задержанных - арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОПа, якобы отключивший систему оповещения при пожаре (в суде он заявил, что этого не делал, и за 15 минут до начала пожара система была включена).

Ранее в Следственном комитете заявили, что рассматриваются две основные версии пожара. Это замыкание электропроводки и применение открытого огня. Кроме того, в ведомстве отметили, что здание бывшего завода перестраивали под торговый центр с серьезными нарушениями.