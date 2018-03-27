Российские футболисты уступили французам в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу провела контрольный матч с командой Франции. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей — 3:1.

Футболисты обеих команд вышли на поле с траурными повязками, а началу матча предшествовала минута молчания, посвященная жертвами чудовищной трагедии в Кемерове. После чего мяч был введен в игру. Преимущество французов обозначилось довольно быстро. Но первый мяч был забит за пять минут до перерыва. Поль Погба нашел в штрафной Килиана Мбаппе, а тот отправил мяч в ворота Андрея Лунева.

В начале второго тайма французы развили успех. Погба сначала заработал штрафной, который сам же и реализовал мощным ударом в обвод стенки. Забив второй мяч, гости несколько успокоились. Сборная России перехватила инициативу. Мог забить защитник Владимир Гранат, не попавший в пустые ворота. И все же на 68-й минуте нашей команде удалась быстрая атака. Диагональный пас Игоря Смольникова и точный удар Федора Смолова с близкого расстояния.

У сборной России появился шанс уйти от второго домашнего поражения. Но за 7 минут до конца все вопросы снял второй гол Мбаппе. Нападающий "ПСЖ" обыграл Романа Нойштедтера и нанес точный удар – 1:3. Этот счет был внесен в итоговый протокол. Сборная России проиграла второй матч подряд, снова пропустив три мяча.