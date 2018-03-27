Швейцарские археологи выловили доисторический ботинок

Хороший улов: со дна озера Грайфензее на севере Швейцарии выловили дырявый ботинок. Длина подошвы ботика 26 сантиметров. Вероятно, он принадлежал взрослому человеку. Ботинок можно было бы выкинуть, как это сделал его последний владелец, если бы не возраст обуви — пять тысяч лет!

Таких находок в Европе было сделано менее десятка, сообщает ТАСС. Под пяткой исторической обуви зияет дырка. Да и сам ботинок, как и большинство предметов одежды каменного века, крайне хрупок. Внешне напоминающий лапоть полуоткрытый ботинок изготовлен из натурального материала — лыка. Швейцарские археологи считают чудом, что предметы каменного века дошли до нашего времени, не поддавшись разложению.

Ценный для науки улов швейцарские археологи извлекли с глубины 3,5 метра. Артефакты из воды извлекаются вместе с илом, от которого их затем скрупулезно очищаются в лаборатории. Для предотвращения появления микробов помещение лаборатории постоянно охлаждают, а также поддерживают в нем необходимую для сохранности находок влажность.

Впервые древние артефакты были обнаружены в общине Мау в конце XIX века. Тогда из-за изменения русла реки Глатт уровень Грайфензее упал на метр. Но понадобилось больше века, чтобы в этом районе были проведены скрупулезные систематические научные изыскания. Здесь были обнаружены культурные слои трех различных культур, которые сменяли друг друга в период с 3800-го по 2500 год до нашей эры.