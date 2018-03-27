Небензя: Восточную Гуту покинули более 120 тысяч человек

Из Восточной Гуты за последний месяц вышли более 120 тысяч человек. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил на заседании Совбеза, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.

"Выход людей сугубо добровольный, — подчеркнул он. — Многие рассказывают, как тяжело им жилось в условиях репрессивного режима, установленного вооруженными боевиками".

По его словам, мирные жители продолжают покидать Восточную Гуту через гумкоридор Мухайям аль-Вафеддин. Только за последние сутки район покинули более 520 мирных жителей. Российскими специалистами для них организована раздача горячего питания, продовольственных наборов, а также питьевой воды. Кроме того, одновременно продолжается возвращение жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сагба и Кафер-Батна.

Как сообщает "Интерфакс", Небензя подчеркнул, что некоторые члены Совета Безопасности предпочитают "тратить время на пламенные речи и письма с необоснованными претензиями в адрес нашей страны".