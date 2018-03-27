Захарова: раскрыта крупнейшая манипуляция общественным мнением

В министерстве иностранных дел России назвали попавшие в прессу материалы Лондона по делу Скрипалей доказательством того, что британские власти пытаются манипулировать общественным мнением.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Она сослалась на материалы презентации, опубликованные "Коммерсантом".

Речь идет о материалах, которые представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Именно она, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, побудила союзников Лондона выслать российских дипломатов. В ней Россия из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию "виновных без малейшего сомнения".

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — считает Мария Захарова.

Великобритания обвинила российские власти в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории своей страны и выслала 23 дипломата. Вслед за ней российских дипломатов выслали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран. Американские власти объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.