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Отравление Скрипаля 11 минут назад

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27 марта 201822:25

Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов

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"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эти шесть слайдов представили аккредитованным в России иностранным послам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании на Смоленской набережной, сообщает ТАСС. "Коммерсант" раздобыл те самые секретные материалы по "делу Скрипалей", добавила Мария Захарова. После демонстрации этих слайдов США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов.

При этом в МИД России подчеркивают, что Лондон не заинтересован в выявлении истины трагедии в Солсбери: Великобритания отказалась от предложения Москвы о помощи в расследовании "дела Скрипаля", отказался предоставлять по нему любые материалы.

Лондон, вопреки Конвенции о запрещении химического оружия, даже отказался провести двусторонние консультации.

Москва выражает серьезную обеспокоенность состоянием здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль и отказом Великобритании в получении консульского доступа к россиянке.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Солсбери находится всего в 8 милях от лаборатории Портон-Даун, где Великобритания изучает и испытывает химическое оружие, яды и противоядия. Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом, о котором в Портон-Дауне знают. Это агент А234. Премьер Британии обвинила Россию в отравлении Скрипалей. Москва все обвинения категорически отрицает, настаивая на том, что все обвинения Великобритании – это провокация.

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