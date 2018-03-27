В Москве более 12 тысяч человек почтили память погибших в Кемерове

В ходе акций на Манежной и Пушкинской площадях свыше 12 тысяч москвичей и гостей столицы почти память погибших на пожаре в Кемерове.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, акция солидарности проходила также у столичного представительства Кемеровской области. Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях.

25 марта в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

