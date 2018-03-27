Слухи и домыслы вокруг страшной трагедии в Кемерове

Специальный выпуск программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" вновь посвящен страшной трагедии в Кемерове.

В городе царит напряжение. Ходили слухи, что информация умалчивается, а жертв намного больше, чем заявляется официально. Тысячи людей вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать всю правду о пожаре. Позже выяснилось, что все слухи вокруг трагедии – очередные вбросы и провокации.

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн отметил, что трагедия может быть использована политическими силами в своих интересах. "Выглядит это абсолютно кощунственно, это "пляска на костях". Подобные вбросы происходят для того, чтобы эта трагедия получила максимально политический резонанс и продемонстрировала слабость и неготовность власти отвечать на подобного рода вызовы", – подчеркнул Хинштейн.

Александр Хинштейн также отметил, что сейчас в Кемерове работают выехавшие из Москвы специалисты центрального аппарата, которые разбираются с обоснованностью деятельности частной охранной организации, обеспечивающей безопасность торгового центра. "Если выяснится, что это охранное предприятие не имело права работать, к ним будут применены самые жесткие меры", – сказал он.

Российский государственный деятель и дипломат Дмитрий Мезенцев продолжил тему информационных вбросов и отметил: "Если можно было вбросить в социальные сети информацию о количестве жертв, то делал это тот, кто понимал, что региональной власти в Кемерово не особо доверяют. Мы должны научиться слышать тех, кого мы выбираем. Если мы сами не сделаем первый шаг в этом направлении, мы всегда будем оглядываться и искать, где нас обманут".

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, по делу о пожаре задержаны несколько человек. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.