Станислав Черчесов: мы стремились атаковать

Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к чемпионату мира 2018, провела контрольный матч со сборной Франции. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой французов 3:1.

Несмотря на проигрыш, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов считает, что сборная России провела хороший матч. " Есть качество игры, зрелищность и результат. За Аргентину нас много критиковали, хотя мы пропустили только в конце матча из положения вне игры. Но критиковали, что не было атакующей игры. С Бразилией оборонялись, потом немного открылись и получили три гола. Сегодня с первых минут старались играть в атаку. По качеству игры сегодня был матч лучше, чем с Бразилией. Я думаю, если бы в соперниках была не Франция, то и результат был бы другой".

Главный тренер нашел слова поддержки для наших футболистов. Черчесов не стал упрекать вратаря Лунева за третий пропущенный гол. Мяч прошел между ног голкипера. "Мы, честно говоря, постоянно разбираем тактические вещи, а не технические. Если, условно, игрок мяч не остановил и он от него на пять метров отскочил — это, наверное, он и сам понимает. Мы на разборах разбираем тактические вещи — куда бежать, как открываться и так далее. Я поблагодарил Лунева за игру, сказал ему, что жизнь продолжается", — приводит слова Черчесова РИА Новости. Станислав Саламович не стал критиковать и защитника Романа Нойштедтера. " Есть качество игры и есть отношение к игре. В отношении игры никаких нареканий нет. Роман долго не играл, а сейчас с листа сыграл матч. Надо еще все посмотреть. Определенные просчеты были, как и у каждого игрока".