Премьер Израиля госпитализирован из-за высокой температуры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован с высокой температурой и сильным кашлем в иерусалимский медицинский центр "Хадасса Эйн-Карем".

Об этом со ссылкой на израильскую газету "Едиот ахронот" сообщает ТАСС.

Врачи клиники считают, что глава правительства недостаточно хорошо отдохнул после перенесенной две недели назад простуды. Это и стало причиной ухудшения симптомов заболевания.