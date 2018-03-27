Глава дипломатии ЕС считает, что избиения сербов албанцами не должны повториться

Инциденты, подобные силовому задержанию полицейским спецназом в Косовска-Митровице директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, не должны повториться.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщила руководитель дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в ходе срочного визита в Белград.

Вечером 26 марта спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовска-Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал Марко Джурича.

При этом полицейские использовали против безоружных людей светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно били их прикладами и применяли приемы рукопашного боя. В итоге, травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.

Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он пообещал, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия.

Он также отметил, что вместе с машинами косовской полиции на месте происшествия присутствовали два автомобиля миссии ЕС, что, по его словам, доказывает поддержку албанцев со стороны Запада.